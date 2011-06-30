Небезпечна кишкова інфекція від якої помирають у Європі - з Єгипту
11:53, 30 червня 2011Зарубіжні новини
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Виявили у насінні бобових
Насіння бобових з Єгипту могло стати причиною спалаху кишкових захворювань в Європі, викликаних паличкою E.coli.
Як передає власний кореспондент УНІАН у Брюсселі, про це повідомило Європейське агентство продовольчої безпеки.
Агентство відзначає, що під підозрою перебувають партії насіння, імпортованого в 2009 і 2010 роках.
Разом з тим, у своїй заяві агентство наголошує, що поки що немає впевненості в тому, що насіння бобової культури пажитник стало причиною всіх зареєстрованих в Європі кишкових захворювань, викликаних паличкою E.coli.
На сьогодні від цих захворювань у Європі загинули 48 людей, з них 47 жителів Німеччини і одна громадянка Швеції.
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