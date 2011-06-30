У Каїрі під час зіткнень постраждало більш як тисяча людей

Кількість постраждалих під час зіткнень молоді з поліцією на площі Тахрір в центрі Каїра за два дні перевищила 1 тисячу чоловік, повідомляє РІА «Новости» з посиланням на агентство Рейтер.

Як заявив помічник міністра охорони здоров`я Єгипту Абдул-Хаміда АБАЗУ, більш як 900 чоловік після надання допомоги прямо на Тахрірі були відпущені додому, госпіталізація була потрібна більш як 120 постраждалим.

У вівторок увечері та в ніч на середу кілька груп молодих людей спровокували безлади і напали на поліцейських у районі будівлі телецентру і на площі Тахрір у центрі Каїра. Правоохоронці були вимушені застосувати сльозогінний газ.

Водночас, як стверджують демонстранти, поліція жорстко перешкоджала сім`ям жертв народного повстання 25 січня здійснити пам`ятну ходу убік Тахріра. Учасники акції в соціальних мережах звинуватили поліцейських в нападі на беззбройних громадян.

За інформацією журналістів, які стали свідками зіткнень, в центрі Каїра "розгорнулася справжня вулична війна", влада навіть на деякий час вимкнула вуличне освітлення.

Єгипетська влада в середу заявила, що нічні події мали на меті дестабілізувати обстановку в країні, й закликали населення не піддаватися на провокації. Уряд Єгипту пообіцяв провести ретельну перевірку події й покарати всіх винних.

В даний час на Тахрірі залишаються групи молоді, які не підкоряються наказам поліції та провокують нові безлади. На прилеглих до Тахріру вулицях періодично виникають сутички.

Екс-президент країни Хосні МУБАРАК пішов у відставку 11 лютого на тлі масових безладів, економічного спаду і обвалу системи безпеки. Екс-президент передав владу Вищій раді збройних сил Єгипту. У останні тижні в країні наростає нова хвиля народного невдоволення вже військовою владою, яку звинувачують в затягуванні демократичних реформ. На 8 липня в Єгипті намічена чергова масова акція протесту на підтримку демократичних перетворень.