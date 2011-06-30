Вправи, які порятують від болю

Якщо вірити останнім дослідженням учених, то незворушність і спокій в будь-якій ситуації рятують нас від спазмів в животі і порушень травлення. Для цих цілей якнайкраще підходить йога, крім того, вона швидко позбавить нас від болів. Вправа 1. Якщо під час менструацій тебе мучить біль, то тобі допоможе така вправа.

Ляж на спину, руки витягни уздовж тулуба, а ноги зігни до колін. Відстань між ступнями повинна складати двадцять-двадцять п`ять сантиметрів.

Знаходячись в такому положенні, максимально підведи таз вгору, при цьому, не відриваючи від підлоги плечей.

У такому положенні затримайся на три хвилини, при цьому роблячи глибокі вдихи і видихи.

Вправа 2. Ця вправа здатна заспокоїти біль в шлунку. Сядь на підлогу, коліна розведи в сторони, а стопи зведи разом.

Руки просунь під колінами і обхвати ними стопи.

У такій позиції необхідно затриматися протягом двох хвилин. Після цього розслабся і потягнися, лежачи на підлозі.

Вправа 3. Ця вправа відмінно діє на наш багатостраждальний кишечник.

Вона відмінно розвантажить кишечник і зніме болі. Сядь на коліна на підлогу, при цьому, перед собою поклади невелику подушку. До цієї подушки тобі потрібно буде поволі нахилятися до тих пір, поки не торкнешся її лобом. Слід зазначити, що під час виконання цієї вправи сідниці не можна відривати від п`ят. Руки повинні бути відведені назад, до стоп. У такому положенні слід затриматися на дві хвилини.