Вишня пришвидшує обмін речовин

Ягоди вишні значно збільшують виробництво молекули, що відповідає в організмі за функцію правильного засвоєння жирів і цукру, а значить, сприятливо впливає на здоров`я людей з надмірною вагою.

Щоденна порція вишень замість десерту допоможе активізувати обмін речовин, вивести токсини, поліпшити роботу органів травлення. Вони містять речовини, які нейтралізують жири і виводять їх з організму. Також ця ягода володіє здатністю розгладжувати дрібні зморшки, підтягати шкіру, гальмувати запальні процеси, вибілювати веснянки і пігментні плями.

Корисно застосовувати вишню і у вигляді маски.

edinstvennaya.ua