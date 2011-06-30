Кращий засіб від депресії

Якщо ви відчуваєте, що вас ось-ось накриє депресія, біжіть в спортзал! Фізичні вправи сприяють підвищенню рівня речовин, які регулюють настрій і допомагають повернути бадьорість духу.

Для того, щоб поліпшити свій настрій, достатньо 15 хвилин легких фізичних вправ, таких як біг підтюпцем. Коли ми займаємося спортом, в головному мозку підвищується виробництво серотоніну, допаміну і норепінефрину, які необхідні для позитивних емоцій.

Під час фізичної активності білі клітини крові виробляють речовини, що підвищують температуру тіла. Це тепло розслабляє і заспокоює так само, як сауна або душ, допомагаючи боротися з ознаками депресії і тривожності. Щоб розігріти тіло, необхідно давати навантаження крупним м`язам, наприклад, плавати, займатися з штангою або їздити на велотренажері протягом 20 хвилин.

На думку психологів, спорт дає відчуття контролю і є відмінним механізмом боротьби з негативними емоціями.

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