ООН стурбована зростаючим попитом на синтетичні наркотики

Управління ООН з наркотиків і злочинності (ЮНОДК) у своєму щорічному звіті заявляє, що попит на синтетичні наркотики та препарати, що продаються за рецептами, перекреслює успіхи, досягнуті в області скорочення споживання кокаїну і героїну у всьому світі.

Як йдеться у звіті організації, в Європі спостерігається особлива прихильність певних категорій людей до психоактивних речовин. З`являється все більше нових синтетичних препаратів, які рекламуються як легальні замінники таких наркотиків, як кокаїн та екстазі. За даними ООН в 2010 році в Європі було зафіксовано 40 нових препаратів-замінників наркотиків, тоді як у 2009 році їх було всього 24.

Зараз з`явилася низка наркотиків, що мають новий склад, який досі не використовувався, йдеться в доповіді ЮНОДК. До них відносяться похідні від піперазину, катинону, триптаміну, фенетиламіну, а також синтетичних канабіноїдів.

Усі ці препарати не мають такого явного наркотичного впливу на людину, як, наприклад, героїн, але здатні порушувати функцію нервово-м`язової системи, що частково може нагадувати стан під кайфом.

Сам піперазин, наприклад, є засобом від глистів та аскарид, але один із компонентів, що міститься у ньому - справжнісінький наркотик, пояснюють експерти ООН. Серед наркоманів ці препарати вважаються легальною заміною заборонених наркотиків - таких як кокаїн або екстазі, попереджає ООН.

Аналоги того ж самого піперазина наркодилери продають замість екстазі. Мефедрон, до прикладу, який сам по собі є цілком легальним препаратом, активно використовується як замінник амфетамінів або кокаїну. "Щороку без жодного контролю виробляються нові препарати для задоволення попиту, який стрімко зростає, на речовини, що впливають на психіку", - сказано в доповіді.

За словами експертів, часто ці препарати створюються на основі кокаїну, марихуани з додаванням синтетичних елементів і різних опіатів, до яких, наприклад, відноситься метадон. Однак найчастіше ці нові види наркотиків робляться таким чином, що ні за своїм складом, ні за іншими показниками не потрапляють в категорію заборонених, і закон безсилий перед їх виробниками. Крім того, ООН стурбована частим нецільовим використанням препаратів, рекомендованих лікарями і які продаються за рецептами.

Причиною такого сплеску виробництва замінників наркотиків співробітники ООН вважають різкий спад виробництва кокаїну в Колумбії, Перу і Болівії: появи в 2009-2010 роках паразитів, які зробили велику частину врожаю опійного маку в Афганістані непридатним до вживання, а також боротьбу за вплив на наркоринку, які внесли значні зміни в схему постачальник-покупець.

За оцінками ООН, в 2009 році замінники наркотиків вживали від 149 до 272 мільйонів людей у всьому світі.

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