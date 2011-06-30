У Китаї через проливні дощі евакуйовані 16 тисяч осіб

Понад 16 тисяч жителів південно-китайської провінції Гуандун вимушені залишити свої будинки через проливні дощі, що продовжуються у регіоні декілька днів.

Як передає РІА «Новости», за інформацією провінційного телебачення, потужні опади не припиняються з вівторка. Унаслідок злив затоплені сотні будинків, вулиці перетворилися на канали, якими люди пересуваються до пояса у воді.

За інформацією місцевого управління з контролю паводків, на даний час свої будинки тимчасово залишили понад 16 тисяч осіб. Найсильніше стихія вдарила по містах Янцзян і Тайшань провінції Гуандун.

Опади також продовжуються у китайських провінціях Фуцзянь і Гуансі-Чжуанському автономному районі, аналогічні кадри затоплення унаслідок проливного дощу приходять з провінції Хунань у центральному Китаї. Сотні автомобілів на вулицях адміністративного центру цієї провінції місті Чанша виявилися затопленими прямо під час руху. Водії, як видно у репортажі центрального телебачення Китаю, залишають знерухомлені машини уплав.