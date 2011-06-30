У Греції загинув український турист.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу повідомив речник Міністерства закордонних справ Олександр ДИКУСАРОВ.

За його словами, Посольство України в Греції 27 червня отримало повідомлення правоохоронних органів Грецької Республіки про смерть громадянина України, який з 23 червня перебував на відпочинку на острові Кріт.

Смерть настала в першій половині дня 27 червня під час купання в морі у штормових умовах.

В ході телефонної розмови з дружиною загиблого консульський співробітник дипустанови поінформував її про відповідні заходи туристичного оператора та страхової компанії щодо перевезення тіла покійного до України.