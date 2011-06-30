Топ-10 причин смерті у світі

ВООЗ оновила інформаційний бюлетень, де проаналізовано 10 провідних причин смерті в світі. Тепер у ньому враховано зібрані і опрацьовано дані за 2008 рік. Принципових змін не відбулося, провідні причини смерті залишилися "старими" - пневмонії, кишкові інфекції та ВІЛ/СНІД в країнах, що розвиваються, ішемічна хвороба серця, інсульт та ХОЗЛ у країнах із середнім рівнем доходу, інсульт і рак трахеї, бронхів і легенів у розвинених країнах. У світовому топ-10 відбулися зміни. Перинатальні ускладнення перестали бути однією з провідних причин смертності, зате в десятку піднявся цукровий діабет.

У віковій структурі смертності в розвинених країнах превалюють люди старше 70 років (71 відсоток). На долю 15-69-річних припадає 28 відсотків, а на дітей до 14 років - всього 1 відсоток. У країнах із середнім рівнем доходу дитяча смертність вища в 15 разів, а дорослі люди до 70 і старше 70 помирають приблизно в рівній пропорції (45 і 40 відсотків відповідно). У країнах на частку дитячої смертності припадає 40 відсотків, 43 - на дорослих людей до 70 років і лише 17 відсотків - на літніх у віці старше 70.

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