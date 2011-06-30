Вправи сприяють росту нових клітин у міжхребцевих дисках

Як показує дослідження, будь-яка, навіть одноманітна фізична активність може збільшити формування нових клітин в міжхребцевих дисках, що збільшує міцність, рухливість і гнучкість. Такі показники особливо помітні у професійних спортсменів - атлетів, зокрема.

Дослідження проводилися наступним чином: одну частину щурів примушували бігати в спеціальному колесі не менше однієї години на день, інших щурів просто тримали у клітці і не обмежували свободу переміщення. Після цього були проведені порівняльні аналізи тканин міжхребцевих дисків. Було доведено факт реального впливу фізичних навантажень на формування цієї кісткової тканини.

Дуже часто в літньому віці люди скаржаться на болі в спині. Часто вони викликані руйнуванням тканин між хребцями. Фізичні вправи, незважаючи на деякі труднощі на початку, значно покращували розвиток цих тканин, і з часом біль зникав. Таким чином, людина самостійно може зміцнити свій хребет, не вдаючись до допомоги медикаментів.

healthinfo.com.ua