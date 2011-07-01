Полуниця зупиняє старіння

Полуниця здатна загальмувати процес старіння і захистити від раку, оскільки ця ягода підвищує рівень антиоксидантів в крові, пише The Daily Mail.

Антиоксиданти, як відомо, борються з окислювальним стресом, знижуючи ймовірність появи раку, діабету і хвороб серцево-судинної системи. Іспанські і італійські учені під керівництвом доктора Мауріцио Біттіно протестували властивості полуниці на 12 здорових добровольцях. Їх годували по 500 грамів полуниці протягом двох тижнів.

Після 4, 8, 12, 16 днів і через місяць були зібрані зразки крові добровольців. Виявилось, полуниця не тільки підвищує рівень антиоксидантів в крові, але і допомагає запобігти гемолізу (руйнування) червоних кров`яних клітин.

Співробітники Політехнічного університету Марці і Університету Гранади стверджують, що сила полуниці полягає у високій концентрації фенольних сполук, що мають антиоксидантні властивості. При цьому організм переживає стрес у міру старіння, під час тренувань, пологів.

Найближчим часом дослідники хочуть з`ясувати, чи можна понизити порції полуниці (до 200-150 грамів) без втрати ефективності, і в яких сортах полуниці більше антиоксидантів.

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