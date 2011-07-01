Як життя у місті впливає на мозок

"Мозок людей, які живуть у містах, працює інакше, ніж у мешканців сільської місцевості", - повідомляє The Guardian. "Вчені виявили, що в момент стресу у городян стають гіперактивними дві ділянки мозку, що беруть участь в регуляції емоцій і тривожності. Вчені стверджують, що ця відмінність міських жителів може бути винна у збільшенні проблем зі психічним здоров`ям в міських районах", - відзначає газета.

У ході попередніх досліджень було встановлено, що ймовірність виникнення тривожних розладів у городян вища на 21%, а перепадів настрою - на 39%. У тих, хто народився і виріс у місті, в два рази вищий ризик виникнення шизофренії. "В ході нового дослідження професор Андреас Майєр-Лінденберг з Університету Хейдельберг в Німеччині здійснював сканування мозку понад 50 здорових добровольців (мешканців сільської місцевості і великих міст) в той час, коли ті вирішували складні арифметичні задачі. Ці експерименти були націлені на те, щоб змусити піддослідних відчути занепокоєння за те, як вони виконують завдання ", - інформує видання.

Результати, про які повідомляє журнал Nature, показали, що в стресових ситуаціях мигдалеподібна заліза учасників, що живуть в містах, проявляла надмірну активність. Як пояснив Мейєр-Лінденберг, ця "заліза є датчиком небезпеки для мозку і тому пов`язана з тривогою і депресією".

"За прогнозами, до 2050 року в містах будуть проживати 70% людей", - пише The Guardian, при цьому урбанізація асоціюється з "підвищеним ризиком хронічних розладів, більш вимогливим і стресовим соціальним середовищем і більш істотною соціальною нерівністю". За словами Майєр-Лінденберг, виявлення чинників міського життя, які викликають стрес, є наступним кроком у спробі зрозуміти вплив міського життя на психічне здоров`я. Такими факторами можуть бути соціальний поділ, шумовий фон і переповненість. У майбутньому ці дослідження можуть бути використані для складання рекомендацій для міського планування, вважає він.

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