Чим корисне шоколадне молоко

Шоколадне молоко є ідеальним поновлюючим напоєм після спортивних тренувань.

Доктор Джон Айв і його колеги з Техаського університету в Остіні (США) порівняли поновлюючу дію низькокалорійного шоколадного молока з ефектом некалорійного напою і вуглеводного коктейлю, що складається з таких же інгредієнтів і має ту ж енергетичну цінність, що і типові спортивні напої.

Дослідження показало, що порівняно з іншими поновлюючими напоями у тих, хто споживав шоколадне молоко, помітно зростала аеробна витривалість. Це виражалося в двократному збільшенні максимального споживання кисню через чотири з половиною тижні велосипедних тренувань. Учасники виконували інтенсивні вправи п`ять разів в тиждень, кожне заняття завершувалося прийомом одного з трьох поновлюючих напоїв. Крім того, у тих, хто пив шоколадне молоко з низьким вмістом жиру, краще нарощувалася м`язова маса, і спалювалося більше жиру під час тренувань.

Учені поки що не можуть сказати, який механізм забезпечує шоколадному молоку такі переваги. Для відповіді на це питання знадобляться нові дослідження. Поки ж фахівці вважають, що секрет криється в суміші білків і вуглеводів.

focus.ua