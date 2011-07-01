Чому діти бувають агресивні

Психологічний стан матері під час вагітності і її поведінка в підлітковому віці можуть бути причиною агресивної поведінки її дітей.

Як відомо, діти іноді проявляють агресивну поведінку в дуже ранньому віці, штовхаючи однолітків і кидаючись в них іграшками. Група дослідників з Кардифського університету (Великобританія) під керівництвом Дейла Хея провела тривале дослідження 271 британських дітей і їх батьків, щоб спробувати виявити зв`язки між дитячою агресією, з одного боку, і станом матері під час вагітності, а також соціально-психологічними профілями батьків - з іншого.

Під час третього триместру вагітності майбутні батьки і матері проходили через докладне психологічне дослідження, заповнювали опитувальники про освіту і кар`єру. Жінок детально опитували про їх поведінку в підлітковому віці (крали, брехали, прогулювали?). Коли дітям виповнювалося шість місяців, вони піддавалися моніторингу: наголошувалася наявність або відсутність нападів люті і схильності кусатися.

Дані дослідження поки що часткові - діти повернуться для спостережень, коли їм буде 21 і 33 місяці, - але дослідники вже зробили деякі висновки. По-перше, дитячу агресію визначають ті ж сімейні і пренатальні чинники, що і агресію підлітків і дорослих. По-друге, існує статистично значуща кореляція між: а) депресивним станом матері під час вагітності і схильністю немовляти відбирати у однолітків іграшки, і б) проблемами в підлітковому віці у матерів і схильністю дітей штовхати однолітків (стать немовляти в обох випадках значення не мала).

Психологи окремо відзначили, що їх дослідження повинні використовуватися не для дискримінації «проблемних» дітей, а для допомоги їх батькам при виявленні чинників ризику.

focus.ua