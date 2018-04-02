Мийні засоби вбивають людину

Пральний порошок, чистячі засоби, кондиціонери... Список побутової хімії, яку ми використовуємо щодня, величезний. І всі ці засоби так міцно увійшли до нашого життя, що без них вже складно обійтися. Всі ці «помічники» істотно полегшують життя наших господинь, але, правда, не безоплатно. Ціна такої допомоги — наше з вами здоров`я і здоров`я наших дітей, адже їх допитливість часто призводить до того, що побутова хімія потрапляє прямо в рот. І повірте — наш організм зовсім не радий такій дружбі. Переконатися в цьому просто — пройдіть тест на переносимість. Для цього нанесіть небагато засобу на згин ліктя, а через 30—40 хвилин оцініть реакцію і зробіть висновки, пише Сьогодні.

ЧИСТЯЧІ ДЛЯ ПЛИТИ

Ці засоби містять феноли і крезоли, які негативно впливають на функціональний стан нирок, печінки, шлунку, також можуть викликати головні болі і запаморочення.

Альтернатива: біла глина

КОНДИЦІОНЕРИ ДЛЯ БІЛИЗНИ

Дурманний запах білизні додають нескінченні аромати і ароматизатори. Це «бомба сповільненої дії» для алергіків і астматиків.

Альтернатива: натуральні аромаолії

МИЮЧІ ЗАСОБИ ДЛЯ ПОСУДУ

Реклама про те, як чоловік відмиває гору посуду після жирного шашлику за допомогою однієї краплі чарівного засобу для миття посуду, як не дивно, абсолютно правдива. Адже в таких засобах міститься велика кількість шкідливих ПАВ, які неможливо змити з посуду при звичайному полосканні прохолодною водою. Більш того, багато цих речовин не розпадається і накопичується в різних органах і тканинах. Тому разом зі своїми кулінарними шедеврами ви ризикуєте ковтнути і порцію цих сполук. А це чревато серйозними ураженнями слизистої шлунку.

Альтернатива: мильний розчин з харчовою содою

ВІДБІЛЮВАЧІ

Основа цих засобів — гіпохлорид натрію. Мало того, що ця речовина щільно осідає у волокнах тканин одягу і білизни, вона ще і надзвичайно їдка. Якщо сушити вибілену білизну в маленькому, погано провітрюваному приміщенні, ви ризикуєте отруїтися парами. Випаровування хлору може викликати поздразнення легенів, що особливо небезпечно для людей, які страждають алергією, астмою, емфіземою, і дітей.

Альтернатива: кальцинована сода

ПОЛІРОЛІ

Сяючий блиск на відполірованих меблях створюється за допомогою нітробензолу. Це токсична речовина, яка вбирається шкірою, ушкоджує ЦНС, порушує обмін речовин, викликає захворювання печінки і окисляє гемоглобін крові.

Альтернатива: серветки з іонами срібла

ЗАСОБИ ДЛЯ ЧИЩЕННЯ КИЛИМІВ

Вони містять в своєму складі перхлоретилен, який є сильним канцерогеном, а значить, при частому використанні може викликати переродження здорових клітин в ракові.

Альтернатива: кукурудзяний крохмаль (майцена)

СКЛООЧИСНИКИ

Нашатирний спирт, який часто входить до складу таких рідин, здатний викликати головні болі і подразнення очей, дихальних шляхів. А інший компонент — ізопропанол — отрута, яка викликає різні ураження багатьох органів.

Альтернатива: лимонний сік

ПРАЛЬНИЙ ПОРОШОК

Найбільша їх небезпека в т.з. поверхнево-активних речовинах. І чим краще порошок відпирає і чим активніше піниться, тим більше в ньому цих речовин. Кількість ПАВ повинна бути вказана на етикетці і не повинна перевищувати 5%. Більш того, в багатьох країнах Європи використання ПАВ заборонене вже більше 10 років. Але якщо уважно розглянути етикетки пральних порошків на прилавках наших магазинів, то можна відмітити, що наші виробники не особливо піклуються про наше здоров`я, адже концентрація поверхнево-активних речовин в них іноді доходить до 60%. Не турбує виробників і те, що ці речовини адсорбуються поверхнями тканини, а видалити їх украй складно. Зате вони легко проникають крізь пори шкіри і подорожують по організму з током крові. А при завантаженні порошку в контейнер ми вдихаємо його частинки, і шкідливі агенти прямо потрапляють в легені. Далі ПАВ скупчуються на клітинних мембранах, покриваючи їх поверхню тонким шаром, і поступово порушують найважливіші біохімічні процеси і цілісність самої клітини. Це чревато порушенням імунітету, розвитком алергії, ураженням мозку, печінки, нирок, легенів і порушенням передачі нервових імпульсів в ЦНС.

Альтернатива: мильні горіхи

ЧИСТЯЧІ ЗАСОБИ

Всі популярні чистячі засоби для сантехніки створені на підставі сполук хлору. У багатьох країнах замість хлору в побуті давно використовують органічні кислоти, оскільки хлор подразнює слизисті оболонки очей, дихальних шляхів, може викликати кашель, задуху. Більш того, регулярний контакт з парами хлора може провокувати виникнення захворювань серцево-судинної системи, гіпертонію, атеросклероз, анемію, а також проблеми з волоссям і навіть підвищує ризик захворювання раком.

Альтернатива: кавова гуща, розрізана сира картоплина, порошок гірчиці.

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