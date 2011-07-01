Незвичайний підхід: собаки допоможуть дітям з ДЦП

До подібної терапії вирішили вдатися співробітники Ставропольського реабілітаційного центру для дітей та підлітків з обмеженими можливостями (Росія). Методика реабілітації, що передбачає використання собак, називається каністерапія або лікувальна кінологія.

Основне завдання тварин - допомогти людині впоратися з психологічними бар`єрами. Це можливо завдяки відданості та товаристкості тварини. Саме собаці вдається виконати функцію психологічного заміщення, заповнюючи брак спілкування з людьми. До того ж, собаки легко вчаться і добре виражають свої емоції, констатують експерти. Психологи не приховують: буває, людям простіше спочатку налагодити контакт з собакою, ніж з людиною. За словами директора центру Катерини Тютіної, вони дослідили методи каністерапії в тестовому режимі, а в постійну практику ввели місяць тому і вже можна говорити про позитивний вплив терапії. Вона буде ефективна в роботі з дітьми, що страждають на церебральний паралічем, аутизм та розумову відсталість.

Розповідає К.Тютіна: "Перед тим, як приступити до занять з собакою, дітей знайомлять з іграшковим, розповідаючи про звички тварини. Потім дитині показують живого собаку, але тільки на відстані. Так, у нас трирічна дитина з дитячим церебральним паралічем, яку ми два року намагалися поставити на ноги за допомогою масажу, лікувальної фізкультури та інших традиційних методик, вперше пішла саме за собакою, "забувши", що раніше цього ніколи не робила, дитина подолала усі страхи ".

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