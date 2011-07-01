Який напій - найздоровіший

Британські дослідники настійливо рекомендують у спеку пити чисту воду. Тамуючи спрагу підсолодженими напоями, лише за місяць можна набрати зайві кілограми.

Результати експерименту, проведеного співробітниками Університету Брістоля (Англія) та Університету Бангора (Уельс) свідчать: у людей з надмірною вагою і ожирінням - знижена смакова чутливість до вмісту цукру в прохолодних напоях. Внаслідок цього вони на підсвідомому рівні прагнуть до більш солодкої їжі, щоб поповнити її запаси в організмі. Так підтримується порочне коло набору зайвих калорій.

Для запуску цього нездорового механізму треба не надто багато - всього лише пару склянок солодкого пиття на день, щодня протягом місяця. Прийнято думати, що шкода організму приносять лише підсолоджені газовані напої. Однак з`ясувалося, що фруктові напої та натуральні соки готові скласти їм конкуренцію.

У дослідженні взяли участь худі й огрядні добровольці, яким запропонували класифікувати за ступенем солодощі та солоності напої та їжу. Виявилося, що одні й ті ж напої здавалися людям з надмірною вагою менш солодкими, ніж їх сприймали стрункі. Подальше тестування продемонструвало: надмірна вага незмінно «вимагає» солодкої їжі, інакше тяга до неї не зафіксована.

На думку доктора Ханса-Пітера Кубіса, напрошується єдино правильний висновок: у людей з надмірною вагою знижена чутливість до цукру, і заповнити нестачу вони намагаються за рахунок надмірного споживання солодощів. Роль підсвідомості в харчовому виборі - величезна, вона "винна" у надмірній вазі.

У будь-якому випадку, якщо ваша дитина хоче пити і вимагає фруктовий сік або, найчастіше, газовану воду, не йдіть у неї на поводу - дайте простої води. Це позбавить від проблем із зайвою вагою.

www.med2.ru