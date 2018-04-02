Психіка - система управління: як кинути курити

Дозвольте звернути вашу увагу на той факт, що ваші звички, ваші стратегії, ваші переконання не ви, а ваша психіка або душу. Ви ж щось інше, кому належать ваша душа і ваше тіло, і між ними є певна взаємодія.

Фраза "Я хочу кинути курити" безглузда в цьому контексті. Правильно буде сказати: "Я хочу, щоб мої легені дихали чистим повітрям, я хочу, щоб моє тіло було здоровим".

Ніхто не може кинути палити. Ви повинні зрозуміти. Куріння тепер вже не є питанням вашого рішення. Воно увійшло в світ ваших звичок, воно вкоренилося. Тридцять років - великий термін. Воно пустило в вашому тілі коріння, у вашій хімії; воно поширилося всюди. Тепер це вже не питання, яке може розв`язати ваша голова, вона нічого не може вдіяти. Голова імпотентна - вона може щось почати, але не зможе це з легкістю закінчити. Якщо ви почали курити і вже так довго практикувалися, ви великий йог - тридцять років практикувати куріння! Воно стало автоматичним, ви повинні його деавтоматизувати.

Ви (ваше «Я») не може ані кинути курити, ані стати байдужим до куріння, але вам належать тіло і душа, вони ваша власність, і ви можете ними розпоряджатися, ви можете навіть їх змінювати. Чим точніше ми формулюємо запит своєму несвідомому мозку, тим більше шансів, що він буде ним розглянутий і реалізований. Віддавайте правильні накази своєму несвідомому мозку.

Ваша психіка відповідає фізіології вашого тіла, а ваша фізіологія така - які можливості вашої психіки. Якщо ваша психіка не буде відповідати новій поведінці, то, навіть якщо ви досягнете за допомогою вольових зусиль тимчасового припинення куріння тютюну, психіка зробить все можливе, щоб фізіологія повернулася у ті межі, які встановлено раніше.

Ви можете керувати фізіологією через свою психіку. Якщо ваше «Я» порівняти з шофером, то ваша фізіологія - автомобіль, а психіка - система управління автомобілем. Ця метафора дозволяє нам розвести між собою наші «Я», психіку і поведінку.

Людині, яка байдужа до сигарет та інших тютюнових виробів, відповідає інша психіка, тобто у неї інші переконання і звички. Отже, ідеально робота повинна вестися у двох основних напрямах: на рівні фізіології (поведінки) повинні бути відповідні засоби, наприклад утримання від куріння і уникнення пасивного куріння, а на рівні психіки потрібно прийняти нові переконання щодо куріння і створити нові звички.

Якщо ваші переконання будуть такими, що бути байдужим до сигарет корисно і чудово, то вам буде легко вчитися і створювати нові звички поведінки. Тобто система керування вашим тілом - психіка - вимагає модифікації, корисних змін.

Для зміни звички слід змінити не тільки фізіологію (якість споживаного повітря в легені), а й психіку (переконання, цінності, звички). Міняючи психіку, ми зможемо вплинути на фізіологічні процеси. Якщо ми залишаємо свої переконання, то це шлях назад, тобто ми нікуди не йдемо, а чіпляємося за минуле і залишаємося в ньому.

Майже всі знають, що куріння погано позначається на здоров`ї, але не всі знають, наскільки це буде корисно для здоров`я, якщо кинути курити. Для переважної більшості курців найкраще і єдине, що вони можуть зробити, щоб поліпшити тривалість і якість свого життя - це кинути курити. У людей, які кинули палити, практично відразу проявляються ознаки поліпшення стану здоров`я: знижується ризик розвитку серцево-судинних захворювань, онкологічних захворювань, захворювань органів дихання та застудних інфекцій.

Люди, що кинули палити, в середньому також живуть довше, ніж ті, хто продовжує палити.

Наприклад, у тих, хто кинув палити до 50 років, імовірність померти у наступні 15 років на 50% нижча порівняно з тими, хто продовжує палити.

Жінки, які припиняють курити перед вагітність або на ранніх стадіях вагітності, зменшують вірогідність народження дитини з малою масою тіла. Кинувши курити, жінка також зменшить вірогідність народження мертвої дитини, розвитку синдрому ранньої дитячої смерті, поліпшить загальний стан свого здоров`я.

Користь для здоров`я від припинення куріння проявляється однаково для всіх типів курців, чоловіків і жінок, молодих і старих. Припинення куріння буде корисним навіть для тих, у кого вже проявилися проблеми, пов`язані з курінням, наприклад, серцево - судинні захворювання. Наприклад, люди, які кидають палити після серцевого нападу, зменшують вірогідність настання другого серцевого нападу на 50 відсотків у порівнянні з тими, хто продовжує палити. Кинувши курити, вони також зменшують ризик своєї передчасної смерті на 50 відсотків.

Хоча зменшення ризику передчасної смерті та виникнення важких захворювань дуже важливо, але це не єдині позитивні наслідки припинення куріння.

• Варто також подумати і про гроші, які можна буде заощадити, не маючи необхідність купувати тютюн, запальнички, попільнички, сірники і так далі.

• Ваші нюх і дотик значно покращаться. Ви будете отримувати більше задоволення від їжі.

• Будете виглядати молодше, і відчувати себе бадьоріше. Куріння викликає виникнення зморшок в ранньому віці, і внаслідок цього - передчасне старіння.

• У вас буде більше енергії, щоб займатися улюбленою справою.

• Більше не буде жовтого нальоту на зубах і кінчиках пальців.

• У вас буде привід для гордості - ви здатні долати труднощі і боротися зі своїми недоліками. Багато курців добре пам`ятають день, коли вони кидають курити, бо це - привід для гордості.

• Ваше життя та розпорядок дня більше не будуть залежати від сигарет. Ви будете подавати приклад для дітей та інших курців.

• Ви більше не будете ловити на собі осудливі погляди і позбавитеся від відчуття провини.

Тепер все має бути зрозуміло. Ніколи не пізно кинути палити. Чим швидше ви кинете курити, тим більше буде користі вашому здоров`ю.

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