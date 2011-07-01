Кому протипоказаний чай

Чай, як лікувальна, натуральна речовина, не всім корисний. Медицина радить утриматися від міцного чаю тим, у кого гастрит і виразка шлунку.

Така рекомендація викликана тим, що при цих захворюваннях підвищується кислотність шлунку.

Людям похилого віку чай теж не корисний, зайва рідина і кофеїн можуть серйозно нашкодити серцево-судинній системі. Також людям, у яких були або є проблеми з серцем, краще відмовитися від забороненого зілля.

Вчорашню міцну чайну заварку краще не пити холодною, в ній утворюється зайвий кофеїн і гуанін, який завдає шкоди організму. У свіжому чаї концентрація обох речовин в нормі.

Якщо напередодні ви бурхливо відзначили свято з алкогольними напоями, то наступного дня міцний чай з молоком – ваш рятівний засіб. Жування сухого чаю позбавить вас від нудоти. Особливо даний засіб рекомендований жінкам в період виношування дитини.

receptkulinar.ru