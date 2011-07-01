Туркеня благає віддати їй обличчя росіянки, що помирає (фото)

Мінздоровсоцрозвитку РФ за розпорядженням глави відомства Тетяни Голікової направляє російських лікарів в Туреччину для того, щоб вони могли оцінити стан росіянки Вікторії Ніколаєвої, яка постраждала від алкогольного отруєння. Минулого тижня турецькі медики зареєстрували у дівчини смерть мозку.

Турецькі лікарі пояснюють, що росіянка фактично мертва - її мозок не працює, а серце б`ється тільки завдяки спеціальній медичній апаратурі. При цьому деякі експерти вважають, що мізерні шанси знову прийти в себе у 23-річної студентки з Ярославля як і раніше є. У кожному разі, відключати її від апаратури забороняють турецькі закони.

Туркеня хоче забрати обличчя приреченою туристки

Тим часом у трагічній історії російської туристки стався вкрай драматичний поворот. 49-річна туркеня Сезгін Ергене, яка лежить з Вікторією Ніколаєвої в одній

лікарні, хоче купити обличчя росіянки і пересадити собі - багато років тому жінка була понівечена в результаті невдалої спроби самогубства, і їй дуже потрібен донор.

Моторошну історію Ергене з найменшими подробицями розповіли турецькі ЗМІ. У березні 1993 року через постійні сварки з чоловіком Сезгін намагалася звести рахунки з життям: взявши рушницю, вона вистрілила собі в підборіддя. Жінка вижила. Операція з порятунку її життя тривала 9 годин. А за 18 років, що минули після невдалої спроби суїциду, Сезген зробили 56 операцій. Але й після цього вона ходить в медичний масці, щоб ніхто не зміг побачити її спотворене обличчя, пише "Комсомольская правда".

Навесні вона зважилася записати відеозвернення, в якому просить родичів можливих донорів віддати їй обличчя загиблих. "У мене велика проблема, я ховаюся від близьких. Дуже прошу: допоможіть!" - благала жінка. Але час минав, а донорів все не було.

І от, перебуваючи у лікарні, Сезген від медиків дізналася, що там же лежить приречена російська дівчина. Через деякий час туркеня особисто зустрілася з матір`ю росіянки, яка приїхала до Туреччини, і попросила віддати їй обличчя дочки. "Так, вона зверталася конкретно до мами Віки, - підтвердила Ганна Селуянова, троюрідна сестра Вікторії. - Туркеня дуже просила обличчя Віки і говорила, що заради цього готова на багато".

"Знаю, вам нелегко. Вона - частина вас і вашої душі. Але проявіть співчуття, погляньте на мене! Мені так хочеться повірити в життя! Обличчя вашої дочки - моя єдина надія", - зізналася Сезгін батькам Вікторії.

Проте Людмила Миколаєва відповіла відмовою. Вона як і раніше вірить, що дочка прийде в себе. "Ми розмовляли з російськими лікарями, - зазначила Селуянова. - Мама Віки впевнена, що шанс є. Адже Віка реагує на лоскіт. Ворушить пальчиками, ноги згинаються. Нам наші медики пояснили, що якщо є реакція, значить, живий спинний мозок. А значить - і головний. Організм бореться! "

Втім, навіть при найгіршому кінці Людмила Ніколаєва ні за що не віддасть обличчя Вікторії турецькій жінці, зазначає троюрідна сестра постраждалої.

Деякі лікарі клініки дивуються рішенню Людмили та вказують, що пожертвування органів нужденним у Туреччині - часта процедура. "Це поширена практика. Дуже багато родичів пацієнтів, що перебувають на межі життя і смерті, віддають органи хворого, якщо це допоможе врятувати життя іншої людини, - розповів турецький хірург. - Лікарі зафіксували смерть мозку Віки вже давно, в принципі надій на її одужання практично немає ".

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