Населення Великої Британії зростає рекордними темпами

За минулий рік населення Британії зросло найбільшими темпами за останні 50 років і збільшилося на майже півмільйона осіб. Про це повідомляє видання The Khaleej Times.

Згідно з офіційними даними, оприлюдненими 30 червня державним комітетом статистики Великої Британії (Office for National Statistics – ONS), населення Британії за останній рік зросло майже на півмільйона осіб. Такий показник є найвищим за останні 50 років.

На середину 2010 року населення Об’єднаного Королівства склало 62,226 млн осіб, що в порівнянні з 2009 роком демонструє ріст на 470 тис людей.

Позитивна статистика спричинена, перш за все, збільшенням кількості жінок, які народили дітей у віці від 15 до 44 років. Зокрема, відзначається, що стали більше народжувати жінки, народжені у 1960-70-х роках, які раніше відкладали народження дітей.

Другим фактором при росту населення Британії сформований також мігрантами. Протягом 1998 та 2008 років вони були основним «джерелом» збільшення населення країни.

Загалом, кількість мігрантів, які прибули на британські острови у 2010 році склала 230 тис осіб.

Останнім важливим фактором підвищення рівня народжуваності стали зміни у медичній сфері та зменшення рівня смертності порівняно із рівнем народжуваності .

Як відзначають аналітики, зростання народжуваності створює проблему: необхідно фінансувати служби охорони материнства і дитинства, школи, дитячі садки, виплачувати більше пільг протягом довгого часу, перш ніж нинішні новонароджені підростуть і самі стануть платниками податків, передає ВВС.

Нагадаємо, за інформацією європейського статистичного відомства Eurostat, населення Європейського Союзу за 2009 рік загалом зросло на один мільйон чотириста тисяч осіб і становило у 2010 році 501,1 млн людей.

tyzhden.ua