ООН констатує прогрес в Україні в боротьбі з проблемою наркотиків

Управління Організації Об`єднаних Націй з наркотичною залежністю констатує прогрес в Україні в боротьбі з проблемою наркотиків.

Про це УНІАН повідомили в ООН.

“УООННЗ працює в Україні з грудня 2006 року та відзначає помітний прогрес України у боротьбі з проблемою наркотиків, але попереду ще довгий шлях”, - зазначається в повідомленні.

УООННЗ наголошує, що Україні необхідно ще більше зменшити попит на наркотики, приділяючи особливу увагу профілактиці, покращенню лікування, а також збільшенню ресурсів, що виділяються на подолання проблеми наркотиків. УООННЗ як одна з агенцій ООН працюватиме разом з урядом України та національними і міжнародними партнерами у напрямку подальшого покращення контролю над наркотиками, щоб допомогти Україні досягти поставлених цілей, зазначається в повідомленні.

В цілому Управління ООН з наркотиків повідомляє про "значні та позитивні зрушення" на світових ринках наркотиків

“Хоча ще декілька років тому світ стояв на межі епідемії наркоманії, дедалі більше фактів свідчать про те, що ця проблема вже під контролем”, – наголосив Виконавчий директор УООННЗ Антоніо Марія КОСТА.

"Останні дані вказують на те, що некерований процес поширення наркоманії сповільнюється", – наголошує А.КОСТА у заяві про підготовку Всесвітньої доповіді УООННЗ про наркотики за 2007 рік.

За наведеними у Доповіді даними, світові ринки нелегальних наркотиків загалом стабілізувалися у 2005–2006 рр. "Майже для усіх наркотиків – кокаїн, героїн, канабіс та амфетаміни – наявні ознаки загальної стабільності, про що б не йшлося: виробництво, обіг чи споживання наркотиків", – зазначив А.КОСТА.

Глобальні скоординовані зусилля із забезпечення правопорядку в галузі боротьби з наркотиками збільшили обсяги вилучення наркотиків. На сьогодні перехоплюють понад 45% виробленого у світі кокаїну (майже 24% у 1999 р.) та понад чверті усього героїну (15% у 1999 р.).

"Наркотики керують життям принаймні однієї людини з кожних 200 жителів планети. Наркоманія – це хвороба, яку потрібно і можна попередити та лікувати. Рання діагностика, краще лікування та інтеграція лікування наркоманії у програми охорони здоров’я та соціального забезпечення можуть звільнити людей від наркозалежності. Лікування тих, хто страждає від наркотиків, – це інвестиція у здоров’я наших націй так само, як і лікування ВІЛ, діабету чи туберкульозу", - наголосив А.КОСТА.