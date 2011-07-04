Що лікує огірок

Огірок є джерелом вітамінів для нашого організму, і в народній медицині займає почесне місце.

Якщо у вас кашель або проблеми з дихальними органами, то кращих ліків як огірковий сік вам не знайти.Для цього вам досить вранці натщесерце і увечері випивати по три столові ложки огіркового соку. Щоб було приємно його пити, можна додати в огірковий сік мед або цукор. У минулому столітті хворим туберкульозом давали пити огірковий сік і це позитивно впливало на лікування.

Якщо у вас закрепи і ви страждаєте від цього, то вам і тут допоможе огірковий сік або дрібно подрібнені огірки в свіжому вигляді. Сік зі свіжих огірків допоможе вам при болях в кишечнику і шлунку.

При вживанні свіжих огірків ви знизите ризик серцево-судинних захворювань і ожиріння.

Але не варто забувати і про протипоказання огірка. Так квашені огірки не рекомендується застосовувати при гастриті і жовчнокам`яній хворобі.

Незамінний свіжий огірок і в косметології. Він допоможе вам при появі зморшок. Вам просто необхідно щодня робити маски зі свіжих натертих на дрібній тертці огірків.

for-health.ru