Яке борошно корисніше за все

Без борошна стає неможливим приготування багатьох страв. Її використовують не тільки для випічки, але і в соусах, при паніруванні м`яса і риби. А ось про те, як вибрати з безлічі видів найкориснішу, знають не всі!

Фахівці у галузі дієтології і правильного харчування стверджують, що найкориснішим для організму є борошно грубого помелу. У ньому міститься більше клітковини і необхідних для організму речовин. Єдиний недолік: приготувати з ньогої пишну випічку, на жаль, не вдасться. Тому його навряд чи можна використовувати для бісквітів, а ось в якості панірування або інгредієнта соусу такому борошну немає рівних. У тому ж випадку, якщо ви дотримуєтеся дієти або хочете харчуватися правильно, з такого борошна можна пекти хліб або хлібці, в які можна додавати також проростки пшениці. Якщо говорити про види борошна, то найпопулярнішим, безумовно, є пшеничне. Друге місце займає житнє. Проте корисно буде використовувати в їжу гречане і ячмінне. У ячмінному борошні міститься бета-глюкан, який знижує холестерин, тим самим захищаючи серце і судини. Проте випічка з нього виходить не дуже пишною, тому краще змішувати це борошно з пшеничним. А гречане борошно допоможе швидше схуднути і налагодити обмін речовин!

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