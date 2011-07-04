Чим небезпечне подовження волосся

Фахівці хочуть заборонити модну процедуру по подовженню волосся. На їх думку, немає вірнішого способу погіршити стан здоров`я, ніж подібна процедура, пише The Sun. Тим часом, попит на накладне волосся виріс за останні декілька років на 40 відсотків. Багато в чому винні знаменитості, що активно користуються даною процедурою. У їх число входять модель Наомі Кемпбелл і співачка Шеріл Коул.

Одночасно у міру зростання попиту все більше людей стали звертатися по допомогу до лікарів у зв`язку з негативними наслідками подовження волосся, констатує фахівець із здоров`я волосся і шкіри голови Стів Обрайан.

Він відзначає: два роки тому Лондонський центр трихології в місяць лікував 30 осіб, а зараз – більше 50, і цей показник постійно збільшується. Як наочний приклад наслідків подовження волосся експерт приводить Ніколь Річі, Брітні Спірс і Ліз Херлі. У них дана процедура залишила на голові лисини.

Річ у тому, що через додаткові пасма фолікули волосся страждають. Це може викликати запалення і випадання волосся. З подібною проблемою зіткнулася і актриса Дженніфер Еністон. Вона зізналася: якби їй було відомо, до чого приведе процедура, вона б на неї не пішла, повідомляє MedDaily.

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