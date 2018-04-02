Десерт необхідний!

Вуглеводи, зокрема солодке і борошняне, — сьогодні оголошуються мало не першим ворогом людства. Всі «найефективніші» дієти грунтуються на повній відмові від їх вживання. Але чи таке вже непотрібне солодке?

Від цукерок псуються зуби!..

Не їж борошняне — розтовстієш!..

Шоколадкам скажемо тверде «ні»!..

Знайомі слогани? А як же. З дитинства нам вдовблюють, що солодке і борошняне шкідливе, від нього псуються фігура і зуби. Коли ми дорослішаємо, жіночі серіали з огидою демонструють нам «гріхопадіння» героїнь, які замість «здорового сексу» раптом звертають пильну увагу на еклери. І тут же товстішають як мінімум на 10 кг (жах!!!), втрачаючи пошану в очах подруг і відвертаючи прихильників. Отже, судячи з усього, солодке — це соромно, заборонено і не модно. Так чому ж ми з таким мазохістським задоволенням, ховаючись від знайомих, здійснюємо набіг на кондитерську і "відриваємося" на тортиках?

Вся річ у тому, що природу не обдуриш, а вуглеводи — основа раціону того виду ссавців, що гордо іменує себе homo sapiens. Сучасні принципи раціонального харчування, прийняті ВООЗ, проголошують наступне класичне співвідношення основних компонентів їжі людини:

Вуглеводи: Білки: Жири = 4: 1: 1

І декларують, що «енергетична цінність раціону повинна забезпечуватися, в основному, за рахунок вуглеводів, переважно складних».

Складні. Прості. Та яка різниця?! Різниця величезна. Прості вуглеводи, «основою» з яких є глюкоза, — дають організму так звану «швидку» енергію, майже вмить всмоктуючись в кров. Причому вони вже відразу «готові до вживання». Різке збільшення глюкози в крові (скажімо, ви за один присід з`їли плитку шоколаду, яка містить багато простих вуглеводів) допоможе вам концентруватися перед іспитом або підтримає ваші сили, якщо вам потрібно відпрацювати в авральному режимі північ. Важливо також, що, одержавши заряд глюкози, мозок «дякує» нам, віддаючи розпорядження залозам внутрішньої секреції укинути в кров порцію ендорфіну («гормону радості») і дофаміну («гормону задоволення»). Отже, працювати і складати іспити ви будете у хорошому настрої. Але! Швидко «розкочегарившись», організм так само швидко відчує занепад сил, який доведеться відновлювати якісним відпочинком і раціональним харчуванням.

Так от ти яке, раціональне харчування.

Основу раціонального харчування, як стверджують лікарі-дієтологи, складають саме складні вуглеводи (олігосахариди і полісахариди), які є різними сполуками «простих» вуглеводів. До складних вуглеводів належать всілякі крупи, зернові, борошняні вироби, а також овочі і фрукти. Вони забезпечують організм енергією поволі і рівномірно, будучи депо, з якого, у міру потреби, організм бере необхідну для нормальної роботи кількість енергії. Також до складу продуктів, що містять складні вуглеводи, входить багато «баластних» речовин типу целюлози, які не перетравлюються, але при цьому грають роль хорошої щітки для нашого кишечника. І — звичайно ж — вітаміни і необхідні для краси і здоров`я мікроелементи.

Недаремно така поширена в Америці «Харчова піраміда», схвалена ВООЗ (правила раціонального харчування, представлені у вигляді наочної допомоги і розвішені по всіх стінах штатівських супермаркетів), базується саме на складних вуглеводах. У самому низу піраміди — зернові, злаки, крупи, наступна сходинка — фрукти і овочі. Разом — 60-75% щоденного раціону, на погляд сучасних дієтологів, повинні складати саме вони!

Чому ж так хочеться «забороненого» солодкого? Давайте подумаємо. Хто більше за всіх любить «солоденьке»? Правильно, жінки і діти. З дітьми все зрозуміло — вони швидко ростуть, витрачають велику кількість енергії, тому їх організм вимагає глюкози. Ну, і ще тому, що солодке — смачно! А ось як бути з нами, дорослими, розумними?

В основному всі дієти засновані на короткочасній (навіть якщо дієта розрахована на 2-3 місяці — вона все одно короткочасна (!)) насильницькій відмові від вуглеводів. Стандартна рекомендація: не їж солодкого, борошняного, картоплі і бананів — схуднеш! При цьому в поняття «борошняне» огульно включаються цінні для правильної роботи організму зернові і злакові, а в "солодке" — фрукти.

Ми сідаємо на дієту, перестаємо їсти гарніри, на сніданок обмежуємося кавою без цукру, вечерю віддаємо ворогові (чоловікові:)). Худнемо. Мучимося. А ночами бігаємо до холодильника, щоб під покривом ночі «навернути» макаронів, картоплі і "чого-небудь солоденького":) А на ранок сваримо себе за слабовілля. Турбуємося. І — «випадково» з`їдаємо великий снікерс або півкіло тістечок. Знайомо?

По-іншому і бути не може. Тому що механізм цієї «дієти» такий: організм перестає одержувати необхідні йому для нормальної роботи складні вуглеводи (хліб, макарони, рис, гречку, картоплю і т. д.) Тобто йому нізвідки брати «довгострокову» енергію. Отже, він вимагає заповнювати її авральними методами. І ми, ненавидячи себе, «зриваємося» і в терміновому порядку споживаємо «швидкі вуглеводи» — той самий цукор, яким напхані шоколадки, тортики і печенюшки.

Калорійність проти «монодієт» Так що ж виходить — взагалі відмовитися від ідеї «привести себе в порядок до літа»? Ні, відмовлятися не варто. Треба просто. почати думати. І — трішки зважувати, стоячи біля прилавка магазина і відкриваючи холодильник. Стабільно схуднути і не поправитися можна тільки одним способом — понизити добову калорійність свого раціону. Для жінки, що працює в офісі або веде домашнє господарство, це приблизно 2000 ккал. Щоб почати худнути — треба скоротити калорійність приблизно на 500 ккал. Виходить 1500 ккал. Витрачайте їх розумно. Це нескладно, головне думати перед їжею, а не після неї. І обов`язково зберегти правильне співвідношення ваглеводів/білків/жирів. Пам`ятайте рекомендації ВООЗ — 4:1:1.

Порція 200 г макаронів з твердих сортів пшениці (цілком нормально, щоб добре поїсти) — це 210 ккал. Доповнимо їх смачним овочевим соусом — одержимо калорій 250. А ось «манісінький» шматочок тортика (грамів 100) — це вже цілих 500 (!!!) ккал, причому, наїстися ним точно не вдасться.

Але це не означає, що, почавши дотримуватися ідей розумного харчування, не можна дозволити собі цих найсмачніших швидких вуглеводів. Можна. І потрібно. Єдине — не вночі під ковдрою, а відкрито, чесно сказавши собі — так, я хочу це тістечко. У ньому 300 ккал, значить, я з`їм його, а на вечерю зроблю собі миску смачного капустяного салату замість картоплі з м`ясом.

При такому чесному підході і тістечко буде в радість (пам`ятаємо про ендорфіни і дофамін), і фігура не постраждає!

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