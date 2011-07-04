Пиво викликає рак

Споживання пива підвищує ризик розвитку раку прямої кишки у чоловіків і раку молочних залоз у жінок. Про це повідомили в МОЗ Білорусі.

Пиво містить дозу алкоголю, достатню як для розвитку алкоголізму, так і для його токсичного впливу на організм - в першу чергу від цього страждають серце, печінка й мозок. Згубний вплив пива на організм людини широкий: ураження зорового і слухового нервів, порушення функцій спинного мозку і ушкодження периферичної нервової системи, захворювання серця - міокардіодистрофія. Доведено наявність залежності між добовим споживанням пива і високим артеріальним тиском, в тому числі й у молодих людей.

Крім того, результати досліджень показують, що в молодому віці найбільш інтенсивно розвивається головний мозок, що робить його особливо чутливим до впливу негативних зовнішніх факторів. Вживання пива в підлітковому віці і потім у молодому може пошкодити важливі структури мозку, відповідальні за формування особистості людини.

У Німеччині, де традиційно вживають багато пива, більшість пацієнтів страждають саме від пивного алкоголізму. Надмірне вживання пива жителями цієї країни різко знижує продуктивність праці після знаменитих пивних фестивалів.

Особливості пивного алкоголізму полягають в тому, що пиво викликає більш легкий ступінь сп`яніння. Формування алкогольної залежності відбувається не стільки повільно, скільки непомітно і оманливо. Чим вищий вміст алкоголю в пиві і чим більший обсяг випивається, тим негативніший його вплив на організм. Зловживання пивом не викликає такого негативного ставлення, як зловживання алкогольними напоями, і тому часто розглядається оточуючими як прийнятне. У неповнолітніх, які споживають пиво регулярно, з високим ступенем ймовірності можна прогнозувати розвиток залежності від алкоголю і поява інших захворювань.

Таким чином, вважають у МОЗ, реклама пива, його доступність, в тому числі для неповнолітніх, його соціальна прийнятність, є грунтом для зростання рівня його споживання дітьми та молоддю і надалі для зростання споживання алкогольних напоїв неповнолітніми.

Пиво - такий же алкогольний напій, і в літню спеку воно не повинно бути засобом вгамування спраги. Звикання до пива настає непомітно, але тим важче потім позбавитися від такої залежності, підкреслюють у МОЗ.

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