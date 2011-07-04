Виявлено ще один важливий чинник довголіття

Фахівцями був проведений ще один експеримент, метою якого було довести, що медитація - дуже корисна. У національному інституті США провели дослідження. Як виявилося, регулярна медитація знижує ризик інсульту та інфаркту удвічі, а також дозволяє уникнути проблем з роботою серця.

За словами фахівців, жінки, які обожнюють слухати мантри і медитувати, рідко страждають гіпертонією, їх тиск і холестерин завжди в нормі. Крім того, їх кровоносні артерії набагато міцніші та еластичніші, що є ідеальним захистом від діабету.

Професор Норман Розенталь, який очолив дослідження, упевнений в користі медитації і вважає, що вона може стати в нагоді як додатковий елемент для реабілітації організму після тривалої хвороби. Давня індійська практика має неймовірно заспокійливу дію для психіки людини. А, як відомо, серцеві захворювання безпосередньо пов`язані з постійними нервовими навантаженнями і стресами.

Співробітники університету запросили для дослідження двісті добровольців. Їх розділили на дві групи. Волонтерам з першої групи лікарі рекомендували приймати медикаменти, а інша група протягом деякого часу займалася медитацією. Розенталь повідомив, що класичні елементи дихальної практики служать не тільки ефективною профілактикою серцево-судинних захворювань, але і дуже вигідні і безпечні, оскільки пацієнтам не потрібно купувати дорогі препарати, які можуть мати і побічні ефекти.

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