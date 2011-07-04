Як впливає косметика на масу тіла людини

Мільйони людей на нашій планеті мають надлишкову масу тіла, і причина тому - зовсім не переїдання, а стреси, напружений графік роботи, шкідлива їжа і ... косметика. Всі ці чинники в сукупності викликають ожиріння.

Лікарі з нью-йоркського центру медицини вважають, що в косметичних засобах завжди присутні речовини, через які люди набирають зайві кілограми. Приміром, фталат, який можна знайти в складі більшості шампунів для волосся, мила, гелів для тіла, здатний порушити нормальне функціонування ендокринної системи, яка, власне, і контролює вагу людини. Великої шкоди організму може завдати бісфенол-А, що входить до складу речовин, що використовуються у виготовленні пластикових контейнерів, пляшок. Іноді цю небезпечну речовину застосовують при виробництві посуду для маленьких дітей.

Усі речовини, здатні порушити роботу ендокринної системи, впливають на роботу залоз і вироблення гормонів.

www.wherewoman.ru