Роботу серця можна оцінити за станом шкіри

Група фахівців з медичної школи в одному з університетів Пенсільванії в ході експериментів з`ясувала, що різні захворювання шкіри є ранніми симптомами порушення роботи судин і серця людини. Одне з найнеприємніших захворювань шкіри, псоріаз, може розповісти про серйозні проблеми серцево-судинної системи. Це не перше припущення подібного роду, у багатьох учених вже давно виникла теорія про взаємозв`язок серцевих хвороб і проблем зі шкірою, проте, тільки зараз з`явилася можливість довести цю теорію.

Приблизно 3600 добровольців, серед яких були представники обох статей, взяли участь в дослідженні. Результати показали, що в більшості випадків ймовірність серцевих захворювань істотно зростає за наявності у пацієнтів проблем зі шкірою, зокрема, і псоріазу. Хворі псоріазом піддаються ризику заробити серцевий напад на 53 відсотки частіше. Загроза летального результату від гострої серцевої недостатності або від хвороб судин, зростає на 57 відсотків.

newsland.ru