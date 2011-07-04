Роботу серця можна оцінити за станом шкіри

13:44, 04 липня 2011
Зарубіжні новини
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Нові шляхи і методики лікування

Група фахівців з медичної школи в одному з університетів Пенсільванії в ході експериментів з`ясувала, що різні захворювання шкіри є ранніми симптомами порушення роботи судин і серця людини. Одне з найнеприємніших захворювань шкіри, псоріаз, може розповісти про серйозні проблеми серцево-судинної системи. Це не перше припущення подібного роду, у багатьох учених вже давно виникла теорія про взаємозв`язок серцевих хвороб і проблем зі шкірою, проте, тільки зараз з`явилася можливість довести цю теорію.

Приблизно 3600 добровольців, серед яких були представники обох статей, взяли участь в дослідженні. Результати показали, що в більшості випадків ймовірність серцевих захворювань істотно зростає за наявності у пацієнтів проблем зі шкірою, зокрема, і псоріазу. Хворі псоріазом піддаються ризику заробити серцевий напад на 53 відсотки частіше. Загроза летального результату від гострої серцевої недостатності або від хвороб судин, зростає на 57 відсотків.

newsland.ru

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