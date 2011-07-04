У Туреччині померла ще одна росіянка, яка отруїлася алкоголем

Лікарі констатували смерть від зупинки серця російської туристки Вікторії Ніколаєвої, яка отруїлася підробленим алкоголем під час яхт-туру на турецькому курорті Бодрум.

Про це РІА «Новости» повідомив представник Ростуризму.

Як повідомлялося раніше, наприкінці травня група із понад 20 росіян отруїлася підробленим алкоголем на популярному турецькому курорті Бодрум під час яхт-туру, організованого місцевою компанією. Четверо постраждалих померли: Марія Шаляпіна і Айгуль Заляєва - померли в лікарні Анталії, ще одна росіянка - Марина Шевельова - померла декілька днів потому в московській лікарні, в госпіталі турецького міста Денізлі 6 червня помер Олександр Жучков.

Студентка з Ярославля В.Ніколаєва довгий час залишалася в комі, перебуваючи в турецькій лікарні. В ніч на 21 червня турецькі лікарі констатували у неї смерть мозку.