Кому корисне червоне вино

Про користь червоного вина всі чули. Ще один плюс цього продукту відкрила команда французьких вчених з CNRS.

За їхнім твердженням, ресвератрол - основна активна речовина червоного вина, запобігає м`язовій деградації та іншим неприємним ефектам невагомості. А також, на думку вчених, може компенсувати наслідки сидячого способу життя.

Результати експерименту на щурах дослідники опублікували в журналі FASEB Journal.

"Тривала невагомість в космосі, - пишуть автори статті, - призводить до гіпокінезії і гіподинамії, що веде за собою атрофію м`язів, зменшення їх сили, резистентність до інсуліну і втрату кісткової маси".

Вчені спостерігали за двома групами щурів, яким вони імітували стан "політ у космос". Половині щурів, що знаходяться в такому стані, щодня згодовували ресвератрол.

Через деякий час у контрольних пацюків "в невагомості" м`язи стали втрачати масу і силу, а крім того, розвинулася резистентність до інсуліну, знизилася щільність кісткової тканини і з`явився ризик переломів. У щурів, яких пригощали компонентом червоного вина, не спостерігалося жодних з цих явищ. Ресвератрол відновлював також біохімічні показники організму. Це природний поліфенол, відомий своїми антиоксидантними властивостями.

infox.ru