У США близько 160 тисяч літрів нафти потрапили до річки

Близько 160 тисяч літрів сирої нафти потрапили до річки Йєллоустоун, яка протікає і по однойменному національному парку США, утворивши пляму завдовжки 40 км.

Нафта потрапила у водойму у результаті прориву труби, що належить однієї з найбільших нафтових компаній світу ExxonMobil. Через НП довелося тимчасово евакуювати частину жителів населених пунктів, розташованих уздовж русла, повідомляє РБК.

"Сторони, відповідальні за безпеку нафтопроводу, який прокладено по дну річки, зобов`язані ліквідовувати наслідки пориву", - заявив Брайан ШВЕЙЦЕР, губернатор штату Монтана, де і стався розлив нафти.

Прес-секретар ExxonMobil Пем МАЛЬОК підтвердила, що до річки потрапило близько тисячі барелів нафти перед тим, як компанія перекрила трубопровід.

ExxonMobil принесла штату вибачення за розлив нафти. У неділю ввечері представники компанії разом з властями Монтани прибули на місце НП, щоб оцінити збитки, завдані навколишньому середовищу. Як заявив журналістам президент нафтопровідного філіалу ExxonMobil Гері ПРЮССІНГ, під час вертолітного огляду місцевості небезпеки для населення виявлено не було, передає ІТАР-ТАРС.

За словами представників американської компанії, витік нафти було перекрито "протягом лічених хвилин", після того, як він був виявлений. Компанія пообіцяла вжити всіх необхідних заходів, щоб ліквідувати наслідки НП.

Найближчими днями літаки ExxonMobil проводитимуть регулярний обліт місцевості, щоб контролювати рух нафтової плями. В очищенні Йєллоустоуну беруть участь 100 осіб. Експерти компанії розраховують, що у ліквідації наслідків аварії їм допоможе сама річка, відзначає NEWSru.

Йєллоустон - права притока річки Міссурі. Вона протікає на території об`єкту всесвітньої спадщини ЮНЕСКО - Йєллоустонського національного парку. Прорив трубопроводу знаходиться нижче за течією ріки, однак учені розглядають водну артерію як єдину екосистему, тому її забруднення може негативно позначитися і на екології міжнародного заповідника.

Йєллоустоунський національний парк США є першим у світі національним парком (заснований в 1872 році). Парк розташовано на північному заході країни в штатах Монтана, Вайомінг та Айдахо. Йєллоустоун знаменитий своїми гарячими гейзерами, деякі з яких викидають фонтани води на висоту до 50 м. Крім того, туристів привертає живописний каньйон річки Йєллоустоун, незаймані ліси і багата флора і фауна парку.