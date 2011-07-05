Енергетики викликають залежність

Фахівці все частіше говорять про те, що любов до енергетичних напоїв може викликати серйозне звикання і проблеми із здоров`ям. В університеті Буффало ученими були проведені дослідження, підсумок яких виявився не таким вже і радісним. Жінки, що вживають енергетики, ризикують потрапити в залежність від таких згубних звичок, як пияцтво або зловживання психотропними ліками. Учені проаналізували стан 226 добровольців, що беруть участь в досвіді. Всім учасникам було від вісімнадцяти до сорока п`яти років.

Професори Брайен Куїглі і Кетлін Міллер, що очолили дослідницьку роботу, заявили, що майже 95 відсотків учасників постійно вживають велику дозу кофеїну, що міститься в енергетичних напоях і каві, 57 відсотків опитаних регулярно п`ють енергетики.

Молоді люди нерідко стикаються з похмільним синдромом і осудом старших родичів. Половина опитаних хоч би раз в житті палила марихуану, 20 відсотків — нюхали кокаїн, чверть молодих людей захоплювалися психоделиками, а 23 людини із ста іноді приймають сильні медикаменти. Доречно зауважити, добровольців об`єднує ще одна обставина, — всі вони люди з шоу-бізнесу, так або інакше пов`язані з музикою.

newsland.ru