Медики попереджають, що високі каблуки підвищують ризик розвитку артриту, також здатні змінити поставу і збільшити тиск, який переживають ступні, кісточки, колінні суглоби, що підвищує ризик остеоартриту.

Ортопед Ентоні Редмонд радить жінкам вибирати взуття з круглим носком і максимальною висотою каблука в 2-3 сантиметри, повідомляє meddaily.ru. Також потрібна підошва, що пом’якшує поштовхи при ходьбі.

Фахівці вважають, що незабаром розвинеться справжня епідемія артриту через пристрасть жінок до каблуків, кросівок (три чверті чоловіків і жінок носять спортивне взуття, не відповідне для того виду спорту, яким вони займаються). Сюди додаються чинники на зразок великої.

focus.ua