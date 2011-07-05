Як правильно влітку зберігати косметику

Не варто купувати косметику про запас.

Придбання косметичних засобів повинне бути при необхідності. Не варто купувати дві однакові маски або баночки з кремом.

Не рекомендується залишати баночки з косметичним засобом довго відкритими. Необхідно щільно закривати кришку після нанесення крему або іншого засобу.

Не піддайте косметику дії сонячних променів або вологи.

Краще косметика зберігається при кімнатній температурі. Не будь-яка косметика витримає низькі температури. Від цього вона швидше почне псуватися. В період спекотного літа, щоб косметика не танула, допускається її тимчасове зберігання на нижній полиці холодильника. Тільки при цьому необхідно косметику покласти в пластмасовий контейнер і щільно закрити кришку.

Ванна кімната підходить тільки для зберігання засобів для душу і засобів для інтимної гігієни. Вони добре зберігаються в таких умовах. Косметику, при виготовленні якої використовувалися рослинні екстракти, зберігати у ванній не рекомендується, оскільки на неї погано впливають вологість, пара і перепад температури.

Потрібно ретельно стежити за терміном придатності засобів.

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