Чим небезпечна зубна паста

Дуже часте використання зубної пасти може привести до порушення роботи нервової системи, стверджують американські дослідники з Південно-Західного медичного центру Університету Техасу.

Учені вивчили медичні дані людей з симптомами вираженої м`язової слабкості, порушенням когнітивних функцій, повідомляє medicinform.net. Також в аналізах крові пацієнтів медики виявили підвищений вміст цинку і знижений рівень міді, що привело до неврологічних порушень.

Виявилось, що всі ці пацієнти зловживали кількістю зубної пасти під час чищення зубів, яка потрапляла в травний тракт. Як тільки частота використання пасти була понижена, пацієнти пішли на поправку.

Медики попереджають, що надмірне захоплення гігієною і використання великої кількості хімічних засобів (зубної пасти, мила, шампуню) може привести до виникнення порушень в роботі організму. Всі процедури необхідно виконувати в розумних кількостях і з адекватною кількістю миючих засобів.

focus.ua