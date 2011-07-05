Штраф за викурену в кафе сигарету - 150 євро

У Бельгії набув чинності новий закон, який остаточно заборонив куріння в барах і ввів нові норми штрафів.

Тепер штраф за викурену в кафе сигарету становить 150 євро для курця і до 1,5 тис. євро для господаря закладу. Ресторатору, який спробує завадити контролерам виконувати свої обов`язки, доведеться викласти від 5 тис. євро. Хоча куріння на вулиці поки що дозволено, штраф за кинутий недопалок складе від 62,5 до 625 євро при обтяжуючих обставинах.

Цей закон став останнім з трьох антитютюнових нормативних актів, прийнятих з 2006 року, результатом яких стала повна заборона на куріння у всіх громадських місцях. У Бельгії тепер курити можна тільки у себе вдома, на вулиці або в скляних коробках-витяжках, якими сьогодні обладнано громадські заклади.

Закон повною мірою поширюється на куріння кальяну, що обіцяє стати вироком для колись популярних в іммігрантських кварталах бельгійських міст індустрії кафе-кальянів.

Бельгія стала 20-ою з 27 країн ЄС, яка ввела повну заборону на куріння. Сьогодні на всій території Євросоюзу повністю заборонена реклама тютюнових виробів у ЗМІ та Інтернеті.

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