Оливкова олія — краща профілактика інсульту

Дієта, багата на оливкову олію на одну третину знижує ризик інсульту в літньому віці, стверджують учені.

Згідно даним нового дослідження, ризик постраждати від інсульту у людей у віці після 65 років на 41% менший, якщо протягом життя вони готували на оливковій олії і використовували її для заправки салатів, пише Telegraph.

Так само дієта багата оливковою олією є хорошою профілактикою інших захворювань, таких як діабет, високий тиск, ожиріння і підвищений рівень холестерину в крові.

Інсульти виникають тоді, коли призупиняється притік крові до мозку, що трапляється через закупорку судин і погану циркуляцію крові. Оливкова олія, стверджують учені з Американської академії нейрології, допомагає відкривати артерії, що є дешевим і швидким способом забезпечити собі хороший кровообіг.

kyivpost.ua