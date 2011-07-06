Яких продуктів "не любить" целюліт

Целюліт рано чи пізно з`являється у кожної жінки. Виною тому жіночі гормони естрогени. Однак прискорити появу целюліту можна за допомогою сидячого способу життя і неправильне харчування.

А раз так, для того щоб запобігти целюліту і зменшити видимість вже наявних горбків, недостатньо лише записатися у фітнес-клуб і регулярно робити масаж. Доведеться ще внести і корективи в своє меню.Деякі продукти здатні допомогти в боротьбі з апельсиновою кіркою.

Селера

Як працює. Цей овоч по праву заслужив любов дієтологів у всьому світі. Річ у тому, що в зелені селери містяться речовини, що поліпшують обмін речовин і перешкоджають відкладенню жиру. Саме тому селера входить до складу більшості дієт для схуднення.

Чим ще корисний. Серед інших достоїнств селери - велика кількість вітамінів. У ньому є і вітамін А, і аскорбінова кислота, і вітаміни групи В, і фолієва кислота, і навіть рідкісний вітамін U, нестача якого провокує загострення гастритів і виразкової хвороби. Листя селери використовують для профілактики захворювань нирок, серцево-судинної системи, ревматизму, крім того, селера сприяє загоєнню ран і бореться із запальними захворюваннями шкіри.

Солодкий перець

Як працює. Містить багато біофлавоноїдів - речовин, які допомагають виробленню колагену. Колаген робить шкіру більш еластичною, а це означає, що ваші стегна залишаться гладкими - жир утворює горбики лише в місцях, де шкіра недостатньо пружна.

Чим ще корисний. У стручках болгарського перцю міститься безліч вітамінів: В, В2, РР, А. Причому в червоному та жовтому перці вітаміну А, або каротину, набагато більше, ніж у зеленому. У перці багато мікроелементів: калій (потрібний для серця і судин), йод (необхідний для мозку і правильного обміну речовин), залізо (для крові), цинк (поліпшує шкіру), фосфор (зміцнює пам`ять), магній (нормалізує роботу нервової системи) .

Петрушка

Як працює. Кучерява травичка володіє досить сильним сечогінним ефектом і запросто розправляється із зайвою рідиною, а значить, перешкоджає появі целюліту.

Чим ще корисна. Невеликий пучок петрушки здатний задовольнити добову потребу організму у вітаміні С. За вмістом аскорбінки петрушка перевершує навіть лимони і чорну смородину.

Зелену цибулю

Як працює. Знижує рівень цукру в крові і активізує обмін речовин. А чим швидший процес метаболізму, тим швидше організм спалює жири, і целюліт теж згорає в цій «топці».

Чим ще корисний. Цибуля - чемпіон серед овочів за вмістом цинку. Дефіцит цього мікроелемента здатний викликати не тільки випадання волосся і зробити ваші нігті ламкими, а й спричинити серйозніші проблеми. В даний час встановлено участь цинку у формуванні імунітету, а тому люди, які страждають від нестачі цього мікроелемента, часто стикаються з різними інфекційними захворюваннями, застуджуються, мучаться від алергії.

Ківі

Як працює. У ківі містяться речовини, здатні розчиняти бляшки на стінках судин. Якщо протягом місяця з`їдати по 2 ківі в день, кількість судинних бляшок зменшиться на 18%.

Чим ще корисний. 1 ківі забезпечить організм аскорбінкою на півтора дня.