Як розвивається алкогольна хвороба печінки

Печінка - дуже живучий орган, який має унікальні здатності до регенерації. Навіть якщо в ній залишиться зовсім небагато здорових клітин, печінка продовжить виконувати свої функції.

Однак алкоголь здатен зруйнувати цей орган повністю всього за кілька років. Вживання алкоголю призводить до алкогольної хвороби печінки (АБП), яка закінчується цирозом печінки і смертю.

Як алкоголь діє на печінку?

Практично весь алкоголь, що надходить до організму, переробляється печінкою. У ній етиловий спирт перетворюється спочатку в токсичний ацетальдегід, а потім - у більш безпечну оцтову кислоту.

Якщо етанол надходить в печінку регулярно, клітини, що займаються його переробкою, поступово перестають справлятися зі своїми обов`язками.

Ацетальдегід накопичується в печінці, отруюючи її, а етиловий спирт сприяє відкладенню жиру в печінці і загибелі її клітин.

Як розвивається АБП?

За статистикою, для гарантованого розвитку алкогольної хвороби печінки чоловікам треба щоденно вживати близько 70 г чистого етанолу на день, а жінкам - всього 20 г протягом 8-10 років.

Тобто, для жіночої печінки критична доза алкоголю - пляшка світлого пива в день, а для чоловічої - еквівалент пляшки вина або трьох пляшок звичайного пива.

Що збільшує ризик розвитку АБП?

- Часте вживання пива та інших спиртних напоїв вчені пов`язують з підвищеним ризиком розвитку АБП.

- Жіночий організм повільніше засвоює алкоголь, а отже, більш сприйнятливий до розвитку АБП.

- Сувора дієта або недоїдання - багато любителів алкоголю недостатньо харчуються.

- Нестача вітаміну Е та інших вітамінів через незбалансованого харчування.

Перший етап: жирова хвороба печінки - стеатоз

Це захворювання розвивається практично у всіх любителів алкоголю. Етиловий спирт провокує перетворення жирних кислот на жири і накопичення їх у печінці.

При стеатозі у людини іноді спостерігаються тяжкість в животі, болі в ділянці печінки, слабкість, нудота, втрата апетиту, гірше перетравлюється жирна їжа.

Але часто стеатоз перебігає безсимптомно, і випиваюча людина не здогадується, що її печінка починає руйнуватися. Якщо зовсім відмовитися від алкоголю на цьому етапі АБП, функції печінки можуть відновитися повністю.

Другий етап: алкогольний гепатит

Якщо вплив алкоголю триває, в печінці починається запальний процес - гепатит. Печінка збільшується в розмірі, а частина її клітин гине.

Основні симптоми алкогольного гепатиту - біль у животі, пожовтіння шкіри і білків очей, нудота, хронічна втома, температура і втрата апетиту.

При важкому перебігу алкогольного гепатиту гине до чверті любителів алкоголю. Але у тих, хто вчасно перестав випивати і почав лікування, у 10-20 відсотках випадків спостерігається відновлення печінки.

Третій етап: цироз

Якщо запальні процеси в печінці тривають довго, вони призводять до виникнення в ній рубцевої тканини і поступової втрати робочих функцій.

На ранньому етапі цирозу людина відчуватиме себе слабкою і втомленою, у неї з`являться шкірний свербіж та почервоніння, втрата ваги, безсоння і болі в животі.

Запущена стадія цирозу характеризується випаданням волосся і появою крововиливів під шкірою, набряками, кривавою блювотою і проносом, жовтяницею, втратою ваги і навіть порушеннями психіки.

Пошкодження печінки при цирозі незворотні, і якщо вони розвиваються і далі, людина гине.

Смерть від цирозу - основна причина загибелі від наслідків вживання алкоголю. Але відмова від спиртного навіть при ранній стадії цирозу дозволить зберегти здорові ділянки печінки і подовжити людині життя.

Як запобігти?

Не вживати алкоголь взагалі або відмовитися від спиртного якомога раніше.

Найважливіше

Алкогольна хвороба печінки розвивається при регулярному вживанні алкоголю. Жіночий організм вона вражає швидше, ніж чоловічий. Ця хвороба проходить три стадії, і на перших двох повна відмова від спиртного може зупиниит процес руйнування печінки. Третій етап - цироз печінки - нерідко стає для любителя випити смертельним.

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