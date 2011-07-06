Косметика провокує ожиріння

У епідемії ожиріння винен не тільки нездоровий спосіб життя, але і хімічні сполуки, використовувані в поширених продуктах краси.

Лікарі з Медичного центру Маунт Синай в Нью-Йорку упевнені: фталат, що входить до складу 70% шампунів, косметичних продуктів і мила, порушує роботу ендокринної системи і його краще уникати. Треба сказати, заяви американських фахівців співвідносяться з дослідженнями, що проводилися раніше. Вони показали, що хімічні сполуки здатні нашкодити системі, яка контролює нашу вагу.

Виявилось, речовини, що впливають на ендокринну систему, можуть імітувати ефект гормонів і впливати на роботу залоз, що їх виробляють. Крім фталата, учені з центру Маунт Синай також занесли в "чорний список" Бисфенол-А, який легко знайти у складі багатьох контейнерів, пластикових пляшок з водою і навіть дитячих пляшок.

newsland.ru