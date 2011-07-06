Мати вісьмох близнюків зненавиділа своїх дітей

Мати вісьмох близнюків, американка Надя Сулеман (Nadya Suleman) зізналася в ненависті до своїх дітей. Про це вона розповіла в інтерв`ю американському журналу InTouch Weekly, повідомляє USA Today.

"Я ненавиджу своїх дітей", - заявила Сулеман, додавши, що вони викликають у неї огиду. Шістьох старших дітей, що з`явилися на світ до народження восьмерні, американка назвала тваринами. За її словами, вона втрачає над ними контроль через відсутність часу на їхнє виховання.

Сулеман також зазначила, що через напругу, обумовлену турботою про чотирнадцять нащадків, у неї стали з`являтися думки про самогубство. В інтерв`ю багатодітна мати розповіла, що іноді замикається у ванній кімнаті і плаче. При цьому вона додала, що любить своїх дітей, проте шкодує, що народила кожного з них.

Крім того, 35-річна американка поскаржилася на фінансові труднощі. У травні 2010 року Сулеман взяла участь в рекламній кампанії, присвяченій стерилізації тварин, щоб поправити своє матеріальне становище.

Надя Сулеман народила вісьмох близнюків у січні 2009 року. Усі 14 дітей американки були зачаті за допомогою екстракорпорального запліднення (ЕКЗ). Пізніше каліфорнійську клініку, в якій проходили пологи Сулеман, двічі оштрафували на загальну суму понад 400 тисяч доларів. Приводом для накладення штрафів стали допущені керівництвом клініки порушення конфіденційності інформації про пацієнтку.

У червні 2011 року репродуктолог Майкл Камрава (Michael Kamrava), всупереч приписам переніс 12 ембріонів в матку Сулеман в ході ЕКО. За це його позбавили ліцензії. Відповідне рішення ухвалила Медична рада штату Каліфорнія.

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