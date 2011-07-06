Від цукерок не товстішають?

Парадоксально, але факт: судячи з дослідження, проведеного в Університеті штату Луїзіана, діти, яким батьки не забороняють їсти солодке, набагато рідше страждають від ожиріння і надмірної ваги, ніж ті, кому солодкого не дають.

Зараз діти їдять куди менше цукерок, ніж їли їх батьки. Якщо на початку 70-х 94% дітей одержували солодощі, то до початку 90-х — всього 71%. І ця цифра безперервно знижується, а діти, тим часом, товстіють.

Дієтологи вважають, що батьки, які з бажання зберегти фігури своїх чад позбавляють їх шоколадок, роблять помилку, адже діти знаходять іншу пристрасть: чіпси, горішки, бургери — ласощі куди калорійніші. Отже, не треба боротися з солодким. Хай дитина одержує збалансоване харчування, тоді і цукерочка не пошкодить.

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