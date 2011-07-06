Як вилікувати випадіння волосся

На здоров`я волосся впливають різні фактори. Перш за все, це екологічна обстановка, яка залишає бажати кращого, крім цього загальне самопочуття і здоров`я, погодні умови, спосіб життя, харчування, яке частенько буває позбавлене багатьох важливих елементів не тільки для краси волосся, але для всього здоров`я в цілому. Заповнити дефіцит корисних елементів і «згладити» негативний вплив навколишнього середовища на волосся можна за допомогою лікувальних масок.

Краса волосся, перш за все, залежить від їх міцності. Зміцнити волосся можна за допомогою всім добре відомої маски з хліба. Візьміть шматок хліба і залийте його гарячою водою. Залиште ємність з хлібом і водою на три години. Після зробіть масаж голови, використовуючи хлібну кашку, а потім залиште на півтори години. В кінці процедури волосся слід добре промити.

Ідеально допомагає при випаданні волосся наступна маска. Візьміть по ложці касторової і реп`яхової олій, ложку коньяку, дві ложки меду, трохи сухих дріжджів, два жовтки. Всі інгредієнти добре перемішайте між собою. Суміш необхідно злегка нагріти, а потім нанести на голову і залишити на кілька годин.

При випаданні волосся дуже важливо проводити процедури для стимулювання росту волосся. Наступну маску слід проводити на ніч. Отже, візьміть по три краплі олій розмарину і лаванди, по дві краплі олій чебрецю і кедра, чотири ложечки олії з виноградних кісточок, а також чверть ложечки олії жожоба. Після того, як інгредієнти будуть перемішані, склад втирають у шкіру за допомогою пальців. Голову укутують теплою хусткою і так вкладаються спати. Вранці волосся добре промивають лікувальним шампунем.

Для зміцнення волосся використовуйте особливу кефірну маску. Візьміть трохи кефіру і розчиніть у ньому ложку безбарвної хни. Склад наносять на волосся і коріння, а через годину змивають.

Наступна маска підходить для жирного волосся. Візьміть середнє яблуко і натріть його на тертці. Додайте до яблучної маси по дві ложки яблучного оцту і лимонного соку. Нанесіть на шкіру і волосся, а через півгодини змийте водою.

Для здоров`я вашого волосся варто проводити "профілактичні" маски. Візьміть чверть склянки оливкової олії і злегка підігрійте на водяній бані. Теплою її слід втерти у шкіру, проводячи легкий масаж голови. Після цього голову укутують теплим рушником. Процедуру краще всього робити ввечері перед сном, а на ранок змивати шампунем. Дана маска буде набагато ефективніше, якщо ви проведете двадцять процедур поспіль.

Не забувайте використовувати лікувальні маски, і ви дуже скоро забудете про проблему, пов`язану з випадінням волосся.

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