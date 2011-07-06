Як боротися з першими зморшками

Як відомо, ніщо так не видає вік жінки, як її шия. Отже, до цієї частини тіла у мене найпильніша увага. І допомагає доглядати за собою звичайна капуста. Маски з неї запросто можуть змагатися з дорогою косметикою з магазина. Спробуйте самі, не пошкодуєте!

Маска з яєчного жовтка і капусти. Жовток 1 яйця змішайте з 1 ст. ложкою пропущеної через м`ясорубку капусти, додайте 1 ч. ложку нерафінованої соняшникової олії і перемішайте до отримання однорідної маси.

Маску нанесіть на шию на 15–20 хвилин, потім змийте теплою водою.

Маска з капустяного листя. 3–4 капустяних листа занурте в кип`яток на 1–2 хвилини, злегка охолодіть і накладіть на змащену оливковою олією шию на 20 хвилин.

Потім листя зніміть і протріть шкіру тампоном, змоченим у відварі аптечної ромашки.

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