Жирна їжа діє як наркотик

Жирна їжа стимулює вироблення в організмі хімічних речовин, які схожі за дією до наркотиків і "змушують" людину їсти більше, ніж потрібно для насичення, сказано в статті, опублікованій у журналі Proceedings of the National Academy of Sciences.

Вважається, що ссавці еволюційно "запрограмовані" на пошук жирної їжі, яка служить гарним джерелом енергії. Тим не менш, механізм реалізації цієї "програми" вивчений недостатньо добре.

Ряд досліджень показав, що важливу роль у процесі формування переваг до того чи іншого виду їжі грають ендоканабіноїди – внутрішні стимулятори нервової системи, схожі за дією до марихуани.

Група вчених із США і Італії під керівництвом Деніела Піомеллі з університету Каліфорнії показала роботу цього механізму на прикладі лабораторних щурів.

Біологи годували гризунів кукурудзяним маслом, при цьому воно виводилося зі шлунка тварини зовнішнім каналом для того, щоб виключити можливий вплив травлення на хід експерименту. Вчені спостерігали за зміною концентрації ендоканабіноїдов в різних частинах тіла щурів.

При потраплянні жирної їжі на язик пацюка її мозок передавав в кишечник сигнал, який змушував нервові клітини посилено синтезувати в кишечнику ендоканабіноїдів, які впливають на ті ж рецептори нервової системи, що й речовина в марихуані.

Ці речовини утворюються тільки в нервових клітинах, відповідальних за роботу травної системи, їх дія не поширюється на мозок або інші частини нервової системи, зазначають автори статті.

При посиленні синтезу ендоканабіноїдів організм починав виробляти менше речовин, які відповідають за їх розщеплення. Таким чином, поїдання жирної їжі викликало додаткове задоволення, що змушувало піддослідних щурів їсти більше їжі, ніж їм треба для насичення.

Для протидії цьому ефекту вчені ввели в кишечник тварин невелику кількість хімічних сполук, які блокують дію ендоканабіноїдів. У результаті щури стали їсти в три-чотири рази менше жирної їжі, але при цьому не втрачали апетиту, якщо їм пропонували збалансований або знежирений раціон.

"З одного боку, нам потрібно провести додаткові експерименти для визначення того, що впливає на швидкість насичення і частоту прийому їжі. З іншого боку, наше дослідження показує, що можна розробити медичні препарати на основі придушення активності рецепторів ендоканабіноїдів, які будуть знижувати споживання жирної їжі і не будуть впливати на центри задоволення мозку", - вважають вчені.

ria.ru