Медовий масаж для красивого тіла

Про користь меду відомо у всьому світі, як відомо й те, що він з успіхом застосовується і при проведенні сеансів масажу, при цьому успіхом користується як східний, так і західний варіант медового масажу.

Європейський варіант медового масажу - для нього потрібно буде змішати мед із сіллю, бажано з великою; розпаривши тіло в гарячій ванні, нанесіть отриману суміш на шкіру, особливо на проблемні її ділянки, і почніть масажувати, здійснюючи кругові рухи, протягом десяти хвилин. Після чого обполосніть тіло під душем.

Є ще один його варіант. У цьому випадку вам рекомендується поставити ногу на височину (можна на невисокий стілець), і нанести мед на стегно, потім розташуйте руки у верхній його частині таким чином, щоб великі пальці представляли собою пряму лінію, а вказівні - служили б сторонами трикутника. Потім цими пальцями слід захопити ділянку шкіри і поступово почати просувати його до низу. Подібним чином слід обробити всі проблемні ділянки, після чого мед змивається теплою водою.

А ось на Тибеті практикують такий вид медового масажу: виберіть ту ділянку, на якій планується проведення процедури, і рухами нанесіть на мед. Після чого слід щільно притиснути до шкіри долоні, потім різко відірвати їх, повторюючи такі рухи далі, потрібно домагатися все більшої їх інтенсивності і різкості. Мед практично «вбивається» у шкіру, до утворення на ній білої маси. Кожна наступна ділянка шкіри піддається масажу протягом десяти-п`ятнадцяти хвилин.

Потім мед змивається під душем теплою водою, а тіло обертається рушником.

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