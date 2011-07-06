Росія вводить заборону на ввезення насіння з Єгипту.

Як передає власний кореспондент УНІАН в РФ, про це голова Росспоживнагляду Геннадій ОНИЩЕНКО сказав сьогодні, 6 липня, на прес-конференції в Москві.

«Дані, які ми одержали додатково, дають нам підстави закрити ще рослинну їжу з Єгипту», - сказав Г.ОНИЩЕНКО.

За його словами, заборона стосується ввезення насіння, паростків бобів, буряку, рукколи, гречки, гірчиці.

Як повідомляв УНІАН, 5 липня Євросоюз тимчасово - до 31 жовтня - заборонив імпорт насіння бобових з Єгипту через підозру в їх причетності до спалаху кишкових захворювань.

Крім того, ЄС вирішив відкликати все вже ввезене до Європи насіння бобів з Єгипту в 2009-2010 році і знищити їх.

Підставою для вирішення про припинення імпорту і відкликання раніше ввезеного насіння стала опублікована доповідь Європейського агентства продовольчої безпеки.

Згідно з цим документом, два спалахи кишкових захворювань, викликаних паличкою E.Coli, могли бути викликані насінням бобів з Єгипту - у Німеччині і у французькій провінції Бордо.

У 2010 році ЄС імпортував з Єгипту 49 тис. тонн насіння бобових на загальну суму 56 млн. євро.

Влада Німеччини вперше повідомила Єврокомісії про спалах захворювань, пов`язаних з паличкою E.Coli, 22 травня цього року.

За цей період в Європі від захворювань, викликаних паличкою, загинули 48 людей, з них 47 - жителі Німеччини і одна громадянка Швеції.