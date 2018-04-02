Топ-10 невдалих способів схуднення

Прагнення мати привабливу зовнішність закладене в кожній жінці від природи. Найсмішніше і в той же час найсумніше, що замість консультації у професійного дієтолога і розумних фізичних навантажень, жінки починають випробовувати на собі найбезглуздіші способи схуднення.

З різних джерел ми склали своєрідний ТОП цих найдієвіших і навіть найнебезпечніших способів позбавитися зайвих кілограмів:

1. Самостійний вибір дієти

У одному тільки Інтернеті можна знайти безліч різних дієт. Багато дієт взагалі нагадують марення пацієнта психіатричної клініки. Людина, яка не розбирається в дієтології, не в змозі зорієнтуватися у всіх цих дієтах. Проте, знаходять, роздруковують і роблять з себе піддослідного кролика.

2. Повна відмова від їжі

Це взагалі повільне самогубство. Спочатку дійсно деяка частина зайвої ваги швидко йде, інше залишиться навіть, якщо перестати дихати. Так влаштований організм: обмін речовин сповільнюється до мінімуму, шлунково-кишковий тракт атрофується, погіршується склад крові і т.д. Повільний шлях в нікуди. Якщо після такої «дієти» відновити колишнє харчування, кілограми, що пішли, повернутися з лишком!

3. Прийом наркотичних стимуляторів

Наприклад, амфетамінів. По відгуках, за один день можна втратити до 3-5 кг. З`являється море енергії і можна активно тренуватися впродовж 3-4 годин, а потім ще всю ніч відриватися на дискотеці. Розплатитися доведеться не тільки зайвими кілограмами, але і тривалою депресією. Крім того, майте на увазі, що згорає не жир, а м`язова маса.

4. Куріння

Немає ніякого взаємозв`язку між курінням і схудненням! Цей міф придуманий, щоб виправдати нікотинову залежність. Дуже смішно чути, коли хтось перераховує свій денний раціон: кава без цукру, бутерброд, сигарети (!!!), йогурт, сухофрукти.

5. Чудо-тренажери з магазина на дивані

Особливою популярністю користуються тренажери для преса. Чому в рекламі не говорять про те, що «кубики» на пресі залежить від кількості підшкірного жиру і його не можна прибрати точково? Більшість цих тренажерів абсолютно даремні навіть для тренувань, не кажучи вже про схуднення.

6. Чудо-пілюлі

Розраховані виключно на висмоктування з вас грошей, але ніяк не зайвих кілограмів. Кожного разу поява нових пігулок супроводжується масованою рекламною кампанією, а після отримання прибутку компанія пропадає з ринку з багатомільйонним прибутком. Люди не перестають вірити в казки! Люди хочуть вірити, вони чекають чудес і «одержують» їх!

7. Відробітки/відмовки

Смішно бачити, як дівчина, що худне, запихає в рот шматок торта і тут же виправдовується: «Сходжу зайвий раз на аеробіку і все спалю». От чому в багатьох фітнес-клубах можна помітити товстух з незмінною фігурою впродовж багатьох років.

8. Примусова блювота

Як же треба не любити себе, щоб так знущатися? Садомазохістський спосіб! Логіку прихильників такої «дієти» зрозуміти дуже складно. Хіба що хтось спеціально запихає їжу вам в рот.

9. Зменшення розмірів шлунку хірургічним шляхом

Це спосіб для тих, хто взагалі не в змозі себе контролювати. Що заважає після операції знову розбити шлунок до розмірів літакового ангара? А окрім цього, у людей з ожирінням слабке серце - можна не прокинутися з-під наркозу.

10. Бабця-шептунка і решта фахівців у галузі цілительства

Насправді - правильний спосіб, адже лікування ожиріння потрібно починати з голови! Тільки навіщо дарувати гроші шарлатанам? Особливо ефектно виглядає «лікування» по телефону вартістю 1$/хв...

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